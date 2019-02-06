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Чотири країни підтримали рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

Новини » Політика    06.02.2019 - 20:15
Чотири країни підтримали рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії
Ілюстративне фото (csamir.com)

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів на шість місяців

Норвегія, Албанія, Чорногорія та Україна підтримали рішення Ради ЄС від 21 грудня 2018 року про продовження до 31 липня 2019 року секторальних економічних санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могерніі.

"Рада ЄС прийняла рішення 31 грудня про продовження обмежувальних заходів на шість місяців (з 31 січня 2019 року) до 31 липня 2019 року. Країни-кандидати - Чорногорія та Албанія, країна член Європейської економічної зони - Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення. Вони привели свою національну політику у відповідність з цим рішенням Ради ЄС. ЄС прийняв це рішення до відома і привітав його", - йдеться в документі.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами щодо антиросійської коаліції готує "Азовський пакет санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці.

До цього спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що США мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму.

Раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть висновок щодо ситуації в Україні.

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