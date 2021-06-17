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Чотири станції метро та літак в "Борисполі": поліція перевіряє масове мінування в Києві

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Четвер 17 червня 2021 13:10
Чотири станції метро та літак в "Борисполі": поліція перевіряє масове мінування в Києві Фото: поліція перевіряє масове мінування в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування кількох об’єктів у Києві. На електронну пошту столичної поліції надійшов лист про закладену вибухівку.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, надійшла інформація про мінування станцій метро "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет", Центрального залізничного вокзалу та одного з літаків в аеропорту Бориспіль.

До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян.

Події належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація.

Оновлено

Правоохоронці завершили перевірку на станції "Палац спорту". Вибухівку там не знайшли.

Наразі на вхід та вихід зачинили станцію "Університет". Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Раніше повідомлялося про замінування вже трьох станцій метро Києва. На "Хрещатику" та "Золотих воротах" вибухівки не знайшли.

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