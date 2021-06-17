ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Четыре станции метро и самолет в "Борисполе": полиция проверяет массовое минирование в Киеве

Новина українською →
Четверг 17 июня 2021 13:10
Четыре станции метро и самолет в "Борисполе": полиция проверяет массовое минирование в Киеве Фото: полиция проверяет массовое минирование в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов в Киеве. На электронную почту столичной полиции поступило письмо о заложенной взрывчатке.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, поступила информация о минировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.

К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.

Обновлено

Правоохранители завершили проверку на станции "Дворец спорта". Взрывчатку там не нашли.

Сейчас на вход и выход закрыли станцию "Университет". Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее сообщалось о заминировании трех станций метро Киева. На "Крещатике" и "Золотых воротах" взрывчатку не нашли.

Читайте РБК-Украина в Google News
минирование
NEWS
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве