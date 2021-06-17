Четыре станции метро и самолет в "Борисполе": полиция проверяет массовое минирование в Киеве
Правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких объектов в Киеве. На электронную почту столичной полиции поступило письмо о заложенной взрывчатке.
Так, поступила информация о минировании станций метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь.
К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи.
Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории предположительно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.
События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.
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Правоохранители завершили проверку на станции "Дворец спорта". Взрывчатку там не нашли.
Сейчас на вход и выход закрыли станцию "Университет". Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки.
Ранее сообщалось о заминировании трех станций метро Киева. На "Крещатике" и "Золотых воротах" взрывчатку не нашли.