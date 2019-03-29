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Чотири облгази Фірташа оштрафували за донарахування в платіжках

Новини » Енергетика    29.03.2019 - 14:21
Чотири облгази Фірташа оштрафували за донарахування в платіжках
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

НКРЕКП наклала штрафи після проведення позапланових платіжок

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штраф на "Запоріжгаз", "Львівгаз", "Чернігівгаз" і "Чернівцігаз". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії 29 березня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з ухваленими рішеннями, НКРЕКП наклала штраф по 850 тис. грн на ці компанії та зобов'язала їх провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів до 18 квітня.

У той же час представники облгазів під час засідання комісії заявили, що незгодні з позицією НКРЕКП та будуть оскаржувати рішення в судах.

Нагадаємо, що восени 2018 року облгази почали приводити обсяги природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків. При цьому облгази виставляють додаткові суми за 30 місяців попереднього періоду. Нарахування йдуть як для споживачів без лічильників, так і з лічильниками газу.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила провести позапланові перевірки 20 операторів газорозподільчих систем, які контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем.

Комісія за результатами перевірок вже оштрафувала компанії "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз", "Хмельницькгаз", "Закарпатгаз", "Івано-Франківськгаз" і "Харківгаз" на 850 тис. грн кожну.

Компанія "Волиньгаз" оскаржуватиме рішення НКРЕКП в суді "Вінницягаз" буде оскаржувати рішення держрегулятора про накладення штрафу
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