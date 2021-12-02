Чотири порушення на Донбасі: загинув український військовий
За добу, 1 грудня, з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримала поранення цивільна особа.
У районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Станом на 7:00, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу, 30 листопада, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.