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Чотири порушення на Донбасі: загинув український військовий

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Донбас, Четвер 02 грудня 2021 07:45
Чотири порушення на Донбасі: загинув український військовий Фото: бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 1 грудня, з боку російських найманців зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримала поранення цивільна особа.

У районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7:00, 2 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 листопада, бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі.

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