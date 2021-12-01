Чотири порушення на Донбасі: бойовики застосовували гранатомети різних систем
За добу, 30 листопада, в районі проведення ООС бойовики Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Зокрема, два порушення "тиші" були із забороненого мінськими домовленостями озброєння.
У напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Південного противник стріляв двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
У бік шумів російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Як повідомляється, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 29 листопада бойовики Росії 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів були поранені три людини - одна цивільна і двоє військових.