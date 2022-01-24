За чотири місяці роботи ДІАМ опрацювала тисячі документів, - Чернишов

За чотири місяці роботи Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) опрацювала тисячі документів, що пов’язані з розбудовою громад. Зокрема, видала понад 1,5 тис. дозволів на початок будівельних робіт, понад 500 сертифікатів - про прийняття об’єктів в експлуатацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Водночас, понад 600 суб’єктам надано вмотивовану відмову у наданні дозволів на початок будівництва та видано майже 700 відмов на отримання сертифікатів через порушення.

"Завдяки цифровізації адмінпослуги у сфері будівництва тепер надаються оперативно та прозоро. Істотно скорочено час очікування відповіді на заявку учасників будівельного ринку, а також час на перевірку об’єкту перед його здачею в експлуатацію. Майже 100% заявок інспектори опрацьовують протягом однієї доби. Ми ж продовжуємо працювати над тим, аби всі процеси були автоматизовані та не потребували участі співробітника інспекції. Відсутність людського фактору - важлива складова боротьби з корупцією, зокрема, та реформи містобудування загалом", - зазначив Олексій Чернишов.

Міністр також наголосив, що нові принципи Державної інспекції архітектури та містобудування забезпечили прогнозованість роботи. Відтак закінчилися безпідставні візити з перевірками на об‘єкти. Інспекція затвердила план державного архітектурно-будівельного контролю на 2022 рік та працює згідно із ним.