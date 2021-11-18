Чотири людини загинули під час вибуху на заводі боєприпасів у Румунії

На півдні Румунії стався вибух на військовому заводі. Чотири людини загинули і четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agerpres.
Місцеві представники охорони здоров'я заявили, що вибухнула протипіхотна міна, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням.
Представник місцевої служби екстреної допомоги Октавіан Фулгер повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані.
За словами Фулгера, за фактом інциденту розпочато розслідування.
Підприємство в Бебені входить до групи Energotech, виробляє озброєння і боєприпаси, є постачальником міноборони Румунії і НАТО.
У 2019 році на заводі також відбувався вибух, унаслідок якого загинув 22-річний робітник.