В "Энергоатоме" сделали заявление о ситуации на Запорожской АЭС

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод четвертого энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов", - говорится в сообщении.

Также в течение следующих трех дней оккупанты планируют перевести шестой энергоблок ЗАЭС в "горячий останов", что является очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от "Росатома" последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования четвертого энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", - подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин.

Он также сообщил, что высоковольтная линия связи 750 кВ отремонтирована и ЗАЭС подключена к основной линии питания.

"Дальнейшая оккупация Запорожской АЭС Россией, управление станцией нелегитимным и неподготовленным рашистским руководством, которое не несет никакой ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к катастрофе. Остановить ядерную и радиационную угрозу можно только как можно скорее вернув контроль над станцией ее законному оператору - "Энергоатому", - отмечается в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.