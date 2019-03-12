Понад чверть лікарняних видаються з порушеннями

Інструкцію порушено у 27,3% випадках

Фонд социального страхования Украины на протяжении 2018 года осуществил проверки 207 495 листков нетрудоспособности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отметили в пресс-службе, во время проверок страхователей (работодателей) проанализирован 31 481 больничный листок, из которых 27,3% выданы с нарушением Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности.

В фонде добавили, что аудит осуществляется с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предубеждения неправомерных выплат. Вместе с тем, проведение проверок осуществляется при наличии веских оснований и законных поводов.

Напомним, среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности, который предоставляется Фондом социального страхования Украины, в 2018 году составил 224,4 грн, что на 54,2 грн, или 31,9% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 16 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Согласно решению, расходы Фонда на текущий год запланированы в размере 23,26 млрд грн, доходная часть с учетом остатка средств на начало года определена в сумме 23,29 млрд грн.