Чверть століття з "Людиною рок". Літопис сучасного успіху. Історія №20: Ігор Крутой

В цьому році святкує свій 25-річний ювілей загальнонаціональна програма "Людина року"

Вже чверть століття програма зводить на зірковий п’єдестал справжніх лідерів незалежної України, особистостей, які професійною майстерністю, творчою енергією, яскравим талантом і мудрістю здобули широке визнання й авторитет. Шанована і відома не тільки в Україні, а й за її межами, "Людина року" активно впливає на процеси формування та становлення вітчизняної еліти, сприяє подальшому соціально-економічному розвитку держави, відродженню духовних цінностей, служить благородній справі консолідації прогресивних сил суспільства.

Щорічно, завдяки цьому унікальному проекту, ми маємо чудову можливість вшанувати найкращих, віддячити за їхню самовідданість, мужність, творчий пошук та невтомну працю. А ще – зарядитися, надихнутися цією дивовижною енергією успіху, відчути гордість за свою країну і її найкращих, найдостойніших представників.

За 25 років існування програми, історії здобутків і перемог наших видатних співвітчизників стали своєрідним літописом національного відродження і прогресу України в усіх напрямках суспільно-політичного, економічного й духовного життя.

Тож з нагоди почесного 25-го ювілею, ми хочемо разом з вами згадати найвідоміших, знакових, уславлених співвітчизників, які в різні роки отримували почесний титул "Людина року".

Імена цих людей спалахували на небосхилі української держави, як зірки.

Це люди-Прометеї, люди-легенди, чий внесок у становлення і розвиток країни важко переоцінити.

Історія № 20. Ігор Крутой

Найкрутіший композитор народної любові

Ігор Крутой. Один з найталановитіших, яскравих і улюблених слухачами композиторів в жанрі популярної музики. Неперевершені досягнення Маестро відомі в усьому світі. "Творчі вечори Ігоря Крутого" з гучним успіхом пройшли на сценах "Медісон Сквер Гарден", "Радіо-Сіті Мьюзик-Холл" в Нью-Йорку, "Шрайн Аудиторіум" и "Kodak Theater" в Лос-Анджелесі. Оваціями і аплодисментами зустрічали Майстра композиції на найпрестижніших концертних майданчиках Німеччини, Ізраїлю, України, Казахстану та інших країн. Він є автором більш ніж трьохста пісень, які включали в свій репертуар такі зірки, як Софія Ротару, Алла Пугачова, Йосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Валерій Леонтьєв, Лайма Вайкуле, Філіп Кіркоров, Олександр Сєров, Ірина Аллегрова, Микола Басков, Крістіна Орбакайте, Олександр Буйнов, Діма Білан, Михайло Шуфутинський, Ігор Ніколаєв, Володимир Пресняков, Лара Фабіан, Дімаш Кудайберген, а також видатні оперні співаки Андреа Бочеллі, Чо Суми, Дмитро Хворостовський… І цей перелік можна ще довго продовжувати.

Автор музики до популярних кінофільмів і телесеріалів, продюсер, акомпаніатор, виконавець пісень Ігор Крутой досяг успіху в музичній кар’єрі і по праву називає себе людиною, якому доля подарувала багато щасливих шансів. "Я, хлопчисько з українського райцентру Гайворон, пробився, ввійшов до кола таких людей, мої пісні співали найкращі виконавці, мої концерти збирали аншлаги в найбільших залах світу. Можливо, зірки якось зійшлись на мою користь, десь боженька, мабуть, посміхнувся мені, підморгнув", – з гумором говорить Ігор Якович. Його непересічний талант продюсера запалив чимало нових зірок на естраді, але прославлений автор не має наміру спочивати на лаврах. Шанувальник західного репу і музикальної класики, він багато і плідно працює з починаючими виконавцями. Адже й сам Ігор Крутой не з чуток знає про складнощі, з якими стикаються майже всі початківці.

Народився Ігор Якович в сім’ї простих робітників, і вже в п’ятнадцять років вмів грати на фортепіано і баяні. Але на те, щоб вступити до Саратовської консерваторії і отримати диплом композитора, знадобилося цілих 11 років. А до цього йому доводилося заробляти на хліб, граючи на танцях, в ресторанах і викладаючи гру на баяні в сільській глибинці.

В 1979 році дипломованого молодого композитора запрошують на роботу в Московський концертний оркестр "Панорама". Тут він працює разом з такими знаменитостями, як Леонід Сметанніков, Володимир Мігуля і Полад Бюль-Бюль Огли. Через рік Крутой починає працювати в популярному вокально-інструментальному ансамблі "Голубые гитары", потім – у відомої співачки Валентини Толкунової. Пізніше Ігор приєднується до гастрольної групи актора Євгена Лєонова, куди кличе свого товариша, також з України, співака Олександра Сєрова.

Перший успіх прийшов до Ігоря Крутого лише в 1987 році, коли він написав пісню "Мадонна". Її виконав давній друг композитора Олександр Сєров, і вони обидва стали лауреатами популярного телевізійного фестивалю "Песня года". Са́ме Олександр став першим відомим виконавцем, для якого І.Крутой став створювати пісні, що власне, зробили композитора відомим широкому загалу в СРСР і за його межами. О.Сєров двічі перемагав на міжнародних співочих конкурсах з піснями авторства Ігоря Крутого – "Вдохновение" і "Судьбе назло". Після першого великого успіху натхнений композитор написав для Олександра ще кілька пісень, в їх числі "Музика венчальная", "Ты меня любишь", "Как быть".

З цього часу кар’єра Ігоря Крутого стрімко йде вгору. Він починає писати пісні для величезної кількості популярних радянських естрадних виконавців (Валерій Леонтьєв, Алла Пугачова, Лайма Вайкулє, Йосип Кобзон та багато інших), які з його хітами (як і їхній автор) неодмінно ставали дипломантами і лауреатами найпрестижнішого радянського музичного фестивалю "Песня года".

В цей же період Ігор Якович починає займатися ще й продюсерською діяльністю. Він стає художнім керівником, а пізніше (в 1998-му) – президентом концертно-продюсерської компанії "АРС". Під його керівництвом організація перетворилася на одну з найбільших в своїй області. Починаючи з 1994 року Крутой спільно з компанією "АРС" влаштовує свої творчі вечори, на яких збираються разом багато відомих естрадних виконавців.

Композитор писав пісні для найкращих артистів, всі його хіти навіть важко перерахувати. Та все ж таки про деякі варто сказати окремо. "Мадонна" – пісня, що одночасно прославила і композитора, і виконавця, була настільки популярною, що Олександр Сєров зняв про неї короткий фільм, який можна вважати першим відеокліпом. На пісню "Ты меня любишь", що теж мала непересічний успіх на радіо і телебаченні, також був знятий чудовий відеокліп з кінозіркою Іриною Алферовою. Пісня "Я люблю тебя до слез" стала просто візитівкою Олександра Сєрова, вона настільки полюбилася слухачам, що навіть зараз, через 20 років після написання композиції, її просять виконати на концертах.

Справжньою перлиною у творчості Маестро стала пісня "Любовь похожая на сон". Вона зробила справжній фурор, став "Песней года-1994". Цікавою є історія створення цього видатного шлягера. Композиція була написана на замовлення Алли Пугачової, і мала 18(!) варіантів, перш ніж влаштувала Примадонну. Вірші на вже готову музику за два дні написала маловідома на той момент поетеса Валерія Горбачова. Філіп Кіркоров, якому Ігор Крутой першому представив пісню, був у захваті. Вона стала однією з найпопулярніших як в його виконанні, так і в репертуарі Алли Пугачової. Також цю легендарну пісню блискуче виконувала Лара Фабіан і зірка нового покоління сучасних виконавців Дімаш Кудайберген. Ще один хіт – "Незаконченный роман", який приніс славу Ігорю Крутому не тільки як композитору, але й виконавцю (в дуеті з Іриною Аллегровою). До речі, Ірина завдяки музиці Крутого змінила імідж – вона стала більш елегантною і в її репертуарі з’явилася лірика.

До найбільш відомих і популярних належать також пісні "Как быть", "Давай друг друга украдем", "Ангел-хранитель", "Я тучи разгоню руками", "Ты мне нужен", "Мой друг", "Канатный плясун", "Приглашение на закат", "Игра" та інші. Загалом за плечима у композитора 16 музикальних альбомів з його композиціями у виконанні багатьох популярних естрадних виконавців.

Окрім пісень Ігор Крутой пише й фортепіанну інструментальну музику: він випустив альбом "Без слів" у трьох частинах. Також він автор музики до трьох художніх фільмів: "Жага пристрастей", "Заручники диявола" та "Сувенір для прокурора".

Ігор Крутой лишається відкритим до новаторства, оригінальних ідей, співпраці з іншими талановитими митцями. Починаючи від 2002 року в співавторстві з легендарним латиським композитором Раймондом Паулсом він є організатором щорічного фестивалю молодих виконавців "Нова хвиля" у місті Юрмала (починаючи з 2015 року – у місті Сочі), що за роки існування та розвитку став своєрідним пострадянським Євробаченням.

…Ігор Крутой. Видатний композитор сучасності, творчість якого викликає захоплення і любов мільйонів слухачів у всьому світі. Успішний продюсер, що досяг висот у шоу-бізнесі та запалив не одну зірку на музикальному небосхилі. Талановитий виконавець пісень та акомпаніатор, який співпрацював з найвідомішими співаками і створював оригінальні феєричні шоу. Автор неперевершених чудових шлягерів, які виконують вже не одне покоління вокалістів, і які назавжди стали класикою естрадного мистецтва.

В 2011 році відомий композитор Ігор Крутой був удостоєний високого звання Народний артист України.

12 березня 2005 року Ігор Крутой під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2004" став володарем міжнародної премії "За видатний внесок у розвиток культури та мистецтва".

26 березня 2011 року Ігор Крутой під час урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2010" став володарем почесної Спеціальної нагороди "Зіркове SOLO".

Генеральна дирекція загальнонаціональної

програми "Людина року"