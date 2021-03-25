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Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 14:50
Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середині березня 2021 року 24% українців заявляють, що вони перехворіли COVID-19. Впевнені, що поки не заразилися коронавірусною інфекцією, 72% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

З тих, хто думає, що перехворіли COVID-19, 48% отримали позитивний результат тесту, а 51% повідомили лише про симптоми.

Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

Перенесли в COVID-19 в легкій формі 42% респондентів, середній - 45%, у важкій - 13%.

Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

За останній рік дещо зросла кількість тих, хто не згоден з думкою, що коронавірус не страшніше, ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).

Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

Серед тих, що перехворіли на COVID-19 вважають, що хвороба страшніша грипу, 61% опитаних, серед тих, хто не хворіли, 58%. Протилежної думки дотримуються 38% серед тих, хто хворіли і 39% серед тих, хто не хворіли.

Чверть українців вважають, що перехворіли на COVID-19, з них 13% - важко

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

За офіційною інформацією Держстату, в січні 2021 року від COVID-19 померло 3 922 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 1 499 осіб.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

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