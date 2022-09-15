Чверть мільйона тонн зерна за один день: з портів України відправляється великий караван

Фото: з портів України 15 вересня відправляється караван суден з зерном (Getty Image)

У четвер, 15 вересня, заплановано вихід 11 суден з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". На їх борту 240 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

За даними прес-служби, 9 суден вже залишили порти Одеси та Чорноморська, а 2 балкери очікують на сприятливі погодні умови в порту "Південний". З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано уже 3,33 млн тонн продовольства. Всього з українських портів вийшло 145 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.