Четверо українських моряків знову заявили, що є військовополоненими

Моряки відмовилися від дачі показань

Адвокат Николай Полозов заявил, что во время проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года около Керченского пролива, повторно заявили, что являются военнопленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Полозов рассказал, что проводились следственные действия в отношении капитана буксира "Яны Капу" Владимира Лисового, мичмана "Яны Капу" Юрия Будзило, командира катера "Никополь" Богдана Небылицы и командира катера "Бердянск" Романа Мокряка.

"Все они повторно заявили о своем статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции. В ходе следственных действий были заявлены ходатайства о приобщении копий резолюции ПАСЕ", - сообщил Полозов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что суд РФ оставил четырех украинских моряков под стражей. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении первой четверки военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.