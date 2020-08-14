Чіткі умови депозитів та кредитів: НБУ пропонує змінити правила договорів

Національний банк України розробив та пропонує до обговорення з фінансовими установами нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги у договорах. Договори повинні будуть містити уніфікований опис послуги - споживчого кредиту чи депозиту.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у договорі чітко повинні бути прописані санкції у випадку невиконання умов, у договорі не повинно бути недобросовісних умов, які обмежують права клієнтів.

Договір про відкриття депозиту повинен буде додатково міститиме інформацію про вид вкладу, строк зберігання, дату повернення коштів, право продовжити строк вкладу, розмір запропонованих процентів, порядок їх виплати, іншу інформацію.

Договір про споживчий кредит міститиме перелік умов, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів, а також інформацію про витрати на додаткові послуги з посиланням на усі тарифи й комісії, що підлягають сплаті за ними.

Також НБУ визначив перелік недобросовісних умов, які буде заборонено включати до договорів. Зокрема, регулятор пропонує заборонити включати до договорів положення, що:

обмежують можливість клієнта подати скаргу щодо виконання умов договору банком;

дають можливість банку змінювати умови послуги та тарифи без попереднього повідомлення погодженими сторонами каналами комунікацій;

дають право банку вимагати від клієнта сплати за ще ненадані послуги;

дають право банку вимагати дострокового повернення кредиту без визначення в договорі попередження клієнта про таку вимогу.

Нагадаємо, за даними НБУ, у липні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,7% річних, що на 1,1 в. п. нижче, ніж у червні (10,8%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в липні 2020 року в національній валюті становили 35,6% річних, що на 0,7 в.п. нижче, ніж червні (36,3%).