Вшанування лауреатів 23-ї програми "ЛЮДИНА РОКУ-2018"

12 березня в одному з найбільш популярних і респектабельних ресторанів столиці «Almondo» відбувся прийом на честь Лауреатів 23-ї загальнонаціональної програми «Людина року-2018». Ця подія традиційно є своєрідним «pre-party» щорічній урочистій церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особи, які гідно визнані кращими у різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

У ході вшанування, у невимушеній святковій обстановці лауреатам були вручені Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх неабиякі досягнення.

Сьогодні Програма «Людина року» – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню новітньої еліти країни.

Імена переможців у кожній з 17-ти національних номінацій, а також імена володарів Міжнародних та Спеціальних премій будуть оголошені в Національній опері України 23 березня 2018 року під час 23-ої церемонії вручення премії «ЛЮДИНА РОКУ – 2018».



