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Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники: что о них известно

Архивное фото: Чешский завод бесплатно передает Украине наземные беспилотники (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чешский завод Isolit-Bravo бесплатно поставляет украинской армии наземные беспилотники. Они нужны для помощи раненым и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospodárske noviny.

Отмечается, что модель наземного беспилотника Trail-Blazer имеет дистанционное управление с длительным сроком службы аккумулятора и возможностью перевозить до 350 кг груза.

Также такой беспилотник могут использовать для перевозки раненых. В компании отметили, что это устройство высоко ценят в Украине.

Фото: Наземный беспилотник (archiv.hn.cz)

Компания уже отправила восемь подобных устройств на фронт в Украину, при этом сделала это совершенно бесплатно. 

По словам дизайнера Филиппа Халупника, устройство размером примерно с автомобиль для картинга идеально подходит для помощи солдатам на передовой. Оно управляется дистанционно и приводится в движение с помощью электродвигателя.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, который поддержал нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. В течение войны Прага предоставляет нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

В конце ноября Чехия пожертвовала до 2,5 миллиона евро (около 60 миллионов крон) в целевой фонд Североатлантического альянса для невоенной помощи Украине.

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