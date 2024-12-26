Чешская компания тайно передала Украине оборудование для АЭС

Компания перед Рождеством передала восемь приводов для двух реакторов типа ВВЭР 440.

Спикер инжиниринговой компании в городе Плзень Карел Самец отметил, что о поставках оборудования сообщили только сейчас из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

В компании объяснили, что оборудование обеспечивает стабильную работу реактора и позволяет его регулировать, что поможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

Недавно компания ÚJV Řež, которая также входит в группу ČEZ, изготовила и поставила специальный кабель для усиления защитного здания реактора АЭС. Он весит 13 тонн и имеет размеры 173 метра.

Согласно контракту, компания Škoda JS отправила на Ровенскую АЭС 76 накопителей. Большинство из них уже установлены и работают. Стоимость контракта не разглашается.

ŠKODA JS - пока единственный производитель в мире, который поставляет этот тип приводов на украинские АЭС. Такие же приводы производит Россия.

В компании рассчитывают расширить сотрудничество, в частности на Южноукраинскую АЭС.