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Чешская компания тайно передала Украине оборудование для АЭС

Фото: Ровенская АЭС получила оборудование от чешской компании (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чешская компания Škoda JS из группы ČEZ тайно передала Украине новое оборудование для АЭС. Речь идет об оборудовании для реакторов Ровенской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Компания перед Рождеством передала восемь приводов для двух реакторов типа ВВЭР 440.

Спикер инжиниринговой компании в городе Плзень Карел Самец отметил, что о поставках оборудования сообщили только сейчас из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

В компании объяснили, что оборудование обеспечивает стабильную работу реактора и позволяет его регулировать, что поможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

Недавно компания ÚJV Řež, которая также входит в группу ČEZ, изготовила и поставила специальный кабель для усиления защитного здания реактора АЭС. Он весит 13 тонн и имеет размеры 173 метра.

Согласно контракту, компания Škoda JS отправила на Ровенскую АЭС 76 накопителей. Большинство из них уже установлены и работают. Стоимость контракта не разглашается.

ŠKODA JS - пока единственный производитель в мире, который поставляет этот тип приводов на украинские АЭС. Такие же приводы производит Россия.

В компании рассчитывают расширить сотрудничество, в частности на Южноукраинскую АЭС.

 

Стоит отметить, что атомные электростанции - это один из главных источников энергообеспечения в Украине, особенно на фоне массированных атак России на энергетику.

Сейчас Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится в российской оккупации. Россияне пренебрегают безопасностью АЭС, станция часто оказывается на грани блэкаута.

На фоне массированных обстрелов энергосистемы в Украине заговорили о строительстве малых модульных реакторов. Что это за технология - узнайте в материале РБК-Украина.

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Ровенская АЭСАЭС