Чешская компания тайно передала Украине оборудование для АЭС

Чешская компания Škoda JS из группы ČEZ тайно передала Украине новое оборудование для АЭС. Речь идет об оборудовании для реакторов Ровенской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Компания перед Рождеством передала восемь приводов для двух реакторов типа ВВЭР 440.
Спикер инжиниринговой компании в городе Плзень Карел Самец отметил, что о поставках оборудования сообщили только сейчас из-за атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.
В компании объяснили, что оборудование обеспечивает стабильную работу реактора и позволяет его регулировать, что поможет обеспечить стабильные поставки электроэнергии.
Недавно компания ÚJV Řež, которая также входит в группу ČEZ, изготовила и поставила специальный кабель для усиления защитного здания реактора АЭС. Он весит 13 тонн и имеет размеры 173 метра.
Согласно контракту, компания Škoda JS отправила на Ровенскую АЭС 76 накопителей. Большинство из них уже установлены и работают. Стоимость контракта не разглашается.
ŠKODA JS - пока единственный производитель в мире, который поставляет этот тип приводов на украинские АЭС. Такие же приводы производит Россия.
В компании рассчитывают расширить сотрудничество, в частности на Южноукраинскую АЭС.
Стоит отметить, что атомные электростанции - это один из главных источников энергообеспечения в Украине, особенно на фоне массированных атак России на энергетику.
Сейчас Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, находится в российской оккупации. Россияне пренебрегают безопасностью АЭС, станция часто оказывается на грани блэкаута.
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