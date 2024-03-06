Чешская компания построит совместные оборонные заводы на территории Украины

По словам владельца компании Михала Стрнада, предприятие хотело бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину.

Он добавил, что CSG ведет переговоры с государственным концерном "Укроборонпром" о потенциальном совместном предприятии, ищет подходящие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.

Главный акцент будет сделан на производстве артиллерийских боеприпасов. Дополнительно Czechoslovak Group планирует производить в Украине также запасные части к бронетехнике, изделия из бронированной стали, и т.п.

С началом полномасштабного вторжения России, компания ремонтировала и модернизировала танки Т-72 на мощностях в Чехии, а затем отправляла их в Украину.

За 2022 год Czechoslovak Group смогла обеспечить высокий уровень прибыли, а сейчас планирует осуществить инвестиции в совместные предприятия на территории Украины.

Несмотря на такие планы, представители компании сталкиваются с проблемами в их воплощении. Прежде всего, это связано с постоянными обстрелами территории Украины, что ставит под угрозу как работников, так и само предприятие.

Впрочем, Стрнад настроен оптимистично и отмечает, что оборонное сотрудничество между Украиной и Чехией только крепнет.

Военная помощь Чехии для Украины

В апреле 2022 года холдинг Czechoslovak Group заключила контракт на восстановление танков T-64. Позже силами других компаний начался ремонт другой бронетехники.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для нужд Украины. Союзники уже выделили почти все необходимые средства для закупки этой партии снарядов.

Нидерланды заказали в Чехии десять единиц новейших самоходных артиллерийских установок DITA для Украины.

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