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Чеські гаубиці "Дана М2" можуть з'явитися в ЗСУ вже в березні 2021 року, - Вовк

Автор: РБК-Україна

При сприятливих обставинах, вже в березні 2021 року українська армія зможе отримати нову потужну зброю, а саме чеські 152-мм самохідні гаубиці "Дана М2".

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна генерал-майор Служби безпеки України та експерт з питань держбезпеки Василь Вовк.

"Якщо не будуть чинити перешкоди псевдо-патріоти й борці з корупцією – вже в березні наступного року наші воїни зможуть отримати нову потужну зброю – [самохідні гаубиці "Дана М2]", - повідомив Вовк.

Він також акцентував увагу на важливості виконання цього контракту, оскільки він зачіпає питання іміджу України та перспектив налагодження системного військово-технічного співробітництва з Чехією.

"Державні органи [Чехії] вже оформили експортну ліцензію і почали виробництво системи відповідно до умов договору", - додає він.

На його думку, "метаморфози" з Dana, які виникли у зв'язку з цим оборонним замовленням в парламенті, мають не стільки комерційну конкуренцію або конфлікт бізнес-інтересів, як елементи політичної боротьби за важелі впливу на військово-технічне співробітництво.

"Але звертаю увагу фігурантів, що при цьому в їх діяннях містяться деякі ознаки злочину, передбаченого ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України). На всяк випадок – до восьми років позбавлення волі лише за першою частиною", - резюмує Вовк.

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Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю для Збройних сил України самохідних установок (САУ) типу "Дана" чеського виробництва.

Інформація про закупівлю 152-мм чеської самохідної гаубиці Dana М2 одразу викликала бурхливе обговорення і критику з боку низки парламентарів. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що чеські гаубиці застарілі й не відповідають стандартам НАТО.

На ці звинувачення відреагував радник делегації з інформаційної політики в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович, який публічно підтвердив, що Dana М2 нові й будуть виготовлятися спеціально під потреби Збройних сил України.

За словами генерал-лейтенанта СБУ Василя Вовка, у контракті на закупівлю в Чехії гаубиць Dana немає ознак державної зради. У зв'язку з чим він переконаний, критика контракту на закупівлю в Чехії гаубиць "Дана" безпідставна.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниВасиль ВовкДана М2