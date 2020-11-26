Вовк: в контракті на закупівлю в Чехії 26 гаубиць Dana немає ознак державної зради

Фото: самохідна гаубиця Dana М2 (facebook.com)

Експерт пояснив, чому критика контракту на закупівлю в Чехії гаубиць є безпідставною

Критика на адресу Міністерства оборони через закупівлю для Збройних сил України нових 152-мм самохідних гаубиць Dana М2 останньої модифікації виробництва Чеської Республіки є безпідставною та може містити особисті інтереси.

Про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України, експерт з питань держбезпеки Василь Вовк на своїй сторінці у Facebook.

"На їх придбанні наполягав Генеральний штаб, оскільки у порівнянні з наявними аналогами "ДАНА 2М" вони мають збільшену майже в півтора рази дальність стрільби, набагато вищу швидкострільність, установка обладнана автоматичною системою заряджання, значно мобільніша та зі збільшеним "возимим" боекомплектом (40 пострілів). Важливо, що екіпаж захищений броньованою кабіною, а швидкість руху установки - до 80 км/год", - зазначає Вовк.

За його словами, після багаточисельних інспекцій та випробувань Рада національної безпеки і оборони України схвалила, а міністр оборони та комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодили контракт ДК "Укрспецекспорт" на поставку в Україну таких артилерійських систем у кількості 26 одиниць у зв’язку із недостатністю коштів.

Однак, на початку листопада, коли українська і чеська сторони дійшли до стадії оплати і безпосереднього виконання міжнародного договору, навколо цієї операції почала поширюватися численна дезінформація, зазначає експерт.

"Зокрема, що наша армія купує озброєння, яке було у використанні й давно списане в утиль чеськими військовими (неправда, в Україну буде поставлена нова, сама передова модифікація оригінальної чеської 152 мм самохідної гаубиці); невелика дальність стрільби не забезпечує маневр вогнем, можливість вражати цілі далеко в тилу противника (неправда, оскільки, окрім того, що дальність стрільби доволі велика, до 26 км, досвід вірмено-азербайджанського конфлікту підтверджує практичну ефективність застосування самохідних гаубиць даного типу); "ДАНА М2" не у калібрі 155 мм, тобто не за стандартами НАТО (на жаль, в умовах України, як би це прикро не звучало, її 152-й калібр є перевагою, оскільки ми зовсім не просунулись у виробництві вітчизняних 155 мм снарядів); Україна розробляє власну колісну САУ - 2С22 "Богдана" саме під натівський калібр", - додає Вовк.

Крім того, за його словами, нещодавно до Офісу генерального прокурора звернувся народний депутат щодо ситуації із "ДАНА 2М", який теж вбачає нібито вчинення керівництвом Міністерства оборони та інших державних органів злочинів, передбачених ст. ст. 110, 255, 364 і 191 Кримінального кодексу України (посягання не територіальну цілісність України; створення злочинної організації; зловживання службовим становищем; розкрадання державного майна).

Як результат, 17 листопада Служба безпеки розпочинає розслідування кримінального провадження № 22020000000000266 за ст. 111 КК України (державна зрада) щодо службових осіб Міністерства оборони і ДК "Укрспецекспорт", які "… діючи в умовах агресії Російської Федерації вчиняють умисні дії на шкоду обороноздатності України, вживають заходів для придбання за завищеними цінами застарілого озброєння – самохідних гармат… "ДАНА" у Чеській Республіці, чим також перешкоджають розвитку оборонно-промислового комплексу України".

"Чому така вибірковість? Де керівництво РНБО, профільного комітету ВРУ, які також діяли в описаному напрямі? Можу десь далеко вбачати можливість "відкату", тобто замаху на розкрадання бюджетних коштів, але, убийте мене, жодної, навіть маленької ознаки державної зради - не знаходжу", - резюмує експерт.

Нагадаємо, державне оборонне замовлення (ДОЗ), в якому передбачено поставку для українських військових 66 одиниць зазначених артилерійських систем, було затверджено ще у березні 2020 року.