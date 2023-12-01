RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В очереди более 2 тысяч грузовиков. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Фото: на границе с Польшей в очереди более 2 тысяч грузовиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Блокировка польскими перевозчиками границы с Украиной продолжается. В очереди на четырех пунктах пропуска застряли более 2 тысяч грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, блокировка четырех пунктов пропуска на границе с Польшей продолжается. Речь о "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая", "Рава-Русская - Гребене" и "Шегини - Медика".

"На всех этих четырех направлениях, по информации от польских коллег, на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 2100 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Шегини", - рассказал Демченко.

Он отметил, что определенное движение есть, но интенсивность не отмечается.

"Интенсивнее - это направление пункта пропуска "Краковец", наименее - "Ягодин". К примеру относительно последнего, то за вчера за сутки границу в обе стороны пересекло где-то 130 транспортных средств. Большинство на въезд в Украину. До блокировки на этом направлении граница за сутки пересекало 1200-1300 грузовиков в обоих направлениях", - добавил спикер.

Демченко напомнил, что ранее по договоренности с польской стороной пункт пропуска "Ягодин" был исключительно переформатирован под пропуск грузовиков. То есть это наиболее инфраструктурное направление, где большое количество грузовиков пересекало границу.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 30 ноября движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны. РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной