В очереди более 2 тысяч грузовиков. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

По его словам, блокировка четырех пунктов пропуска на границе с Польшей продолжается. Речь о "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая", "Рава-Русская - Гребене" и "Шегини - Медика".

"На всех этих четырех направлениях, по информации от польских коллег, на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 2100 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Шегини", - рассказал Демченко.

Он отметил, что определенное движение есть, но интенсивность не отмечается.

"Интенсивнее - это направление пункта пропуска "Краковец", наименее - "Ягодин". К примеру относительно последнего, то за вчера за сутки границу в обе стороны пересекло где-то 130 транспортных средств. Большинство на въезд в Украину. До блокировки на этом направлении граница за сутки пересекало 1200-1300 грузовиков в обоих направлениях", - добавил спикер.

Демченко напомнил, что ранее по договоренности с польской стороной пункт пропуска "Ягодин" был исключительно переформатирован под пропуск грузовиков. То есть это наиболее инфраструктурное направление, где большое количество грузовиков пересекало границу.

Блокада украинской границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 30 ноября движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны. РБК-Украина побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.