Красный, желтый, зеленый: выбираем антифриз для машины

Мы знаем, что для многих автомобилистов это будет настоящим открытием, но: цвет антифриза – это всего лишь краситель, а не показатель качества или типа. Любой цвет можно добавить в любой антифриз, чтобы продавать одну и ту же жидкость с разными этикетками под видом разных марок. Для начала мы кратко расскажем, чем опасен для автомобиля некачественный или неподходящий антифриз, а затем выясним, как быстрее всего выбрать то, что нужно конкретному двигателю.

Когда антифриз убивает двигатель

Прежде всего, "неправильная" жидкость наряд или замерзнет и разорвет двигатель в мороз – ее угрозы чаще всего в другом. Настоящая беда в том, что некачественный (или неподходящий) антифриз быстро провоцирует коррозию деталей двигателя и системы охлаждения. И попутно засоряет продуктами распада и коррозии радиаторы – а их есть и два и три. Все это означает серьезный ремонт с заменой дорогостоящих деталей.

Неприятность несколько иного плана обещает подделка, в которой вместо основного компонента этиленгликоля использовали более дешевый заменитель.

смесь глицерина с метанолом. Метанол – это спирт, который закипает уже при 65 градусах С, а улетучивается при 95 градусах С (именно рабочая температура двигателя). Но без него бродягам нельзя, потому что сам по себе незамерзающий глицерин слишком густой. Такой микс в двигателе быстро густеет, перегружает помпу, убивая ее подшипники и привод. А еще метанол закипает не только от температуры, но и от вибраций, содержащихся в двигателе, и местные очаги кипения вызывают такое явление как кавитация. Она приводит к эрозии металла с поверхностей деталей двигателя: гильз цилиндров, крыльчатки насоса и т.д. В результате – преждевременный, неожиданный и непонятный износ деталей и ремонт двигателя.

Как выбирать антифриз

Самый простой путь – обратиться к дилеру своей марки и приобрести у него то, что приписал производитель. Значительно более дешевый вариант – самому найти в мануале к машине спецификации и принятие от производителя. И найти продукт с такой маркировкой на этикетке в заслуживающем доверие магазине.

Если с поиском кодов заводских спецификаций какие-нибудь проблемы, можно выяснить, какого типа антифризы рекомендует для вашего двигателя производитель, и приобрести продукт любой марки, но именно указанного типа.

Здесь, вероятно, нужно коротко расшифровать: все качественные антифризы базируются на одной основе – на этиленгликоле. Однако имеют разные пакеты присадок, и в первую очередь речь идет об антикоррозионной составляющей, ведь сам по себе этиленгликоль агрессивен к алюминию. Всего есть четыре типа присадок:

карбоксилатные (обозначаются ОАТ, SNF, G12),

гибридные (hybrid, HOAT, NF, G11),

лобридные (lobrid, Si-OAT, N-OAT, Р-OAT)

традиционные (traditional, conventional, IAT).

Указанные в скобках названия или аббревиатуры часто можно найти на упаковке фирменных антифризов – это вам и подсказкой, и помощником в поиске. Наиболее универсальными считаются карбоксилатные, а наибольший риск нарваться на подделку – в группе антифризов traditional.

Кратко

К сожалению, описанные нами выше тонкости подбора антифриза не всегда известны продавцам в магазинах и авторынках. Поэтому не спешите доверяться первому попавшемуся коммерсанту, а постарайтесь же знайте именно то, что рекомендует автопроизводитель. Да, из предсердия вы можете прекратить поиски и сэкономить на этом час-два времени, приобретя что-нибудь в красивой канистре. Но поэтому ваш двигатель может преждевременно выйти из строя – конечно, не завтра, но, скажем, через год вместо того, чтобы работать без ремонта еще десяток лет.