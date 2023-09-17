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Красный Крест официально дал мэру Херсона статус пленного

Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci)
Автор: Наталья Юрченко

Международный комитет Красного Креста официально предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву статус пленного. Его похитили россияне в июне 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Информацию о предоставлении статуса подтвердил сын Колыхаева. По его словам, статус изменился, когда Россия подала мэра в список пленных.

"Я связался с Красным Крестом и мне сказали, что российская сторона подала моего отца Игоря Колихаева в список пленных и он находится на территории РФ. Где именно и о состоянии его здоровья не рассказали. Также обновился его статус в личном координационном кабинете штаба", - сказал Святослав Колыхаев.

Что известно о Колихаеве

Игорь Колыхаев после вторжения россиян в Херсон остался в городе и продолжил работу. 25 апреля 2022 года российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета.

В конце июня 2022 года российские захватчики похитили мэра Херсона. Полиция возбудила уголовное дело о похищении Игоря Колихаева.

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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