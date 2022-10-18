Красный Крест должен публично объявить, кто не дает посетить украинских пленников, - Маслов

"Сегодня многие наши военнопленные и гражданские заложники находятся в российском плену. Все они находятся под защитой норм международного гуманитарного права. Условия содержания таких лиц должны проверять МККК, однако освобожденные из плена свидетельствуют, что ни разу не видели его представителей", - сообщил Маслов.

По его словам, в МККК подчеркивают готовность направить своих представителей в Донецкой области в места содержания украинских пленных. Однако не имеют на это разрешения.

"Мы знаем, что такое разрешение не предоставляет Россия. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Однако в МККК до сих пор продолжают избегать разговоров, кто именно не предоставляет такое разрешение", - констатирует нардеп.

Представители этой международной организации заявляют, что не имеют доступа ко всем военнопленным в этом вооруженном конфликте.

"Украина со своей стороны полностью соблюдает нормы международного гуманитарного права и предоставляет представителям МККК постоянный доступ к военнопленным РФ, которые содержатся на территории Украины. Поэтому считаем, что не нужно прятаться за протоколами и стандартами, а четко говорить - РФ продолжает игнорировать нормы международного гуманитарного права ", - подчеркнул Маслов.

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что 13 октября на совместном совещании с представителями МККК, народными депутатами, правоохранителями и послами иностранных государств руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум: в течение трех дней осуществить миссию для проверки состояния украинских пленных в русском лагере в Еленовке.

"Это наше безоговорочное требование. Ведь формат эвакуации защитников Мариуполя с территории "Азовстали" предусматривал обмен украинских военных под гарантии ООН и Красного Креста. Представители последней обещали составить точные списки всех наших защитников, которые согласились сложить оружие и сдаться в российский плен. Но этого не произошло", - констатировала Шуляк.

По ее словам, Офис президента и парламент готовы сделать все, чтобы МККК смог выполнить свои обещания и свою миссию.

"Представители Красного Креста получат все разрешения, им будет предоставлена охрана, в состав миссии включат представителей международных СМИ и группу народных депутатов Украины", - заверила она.