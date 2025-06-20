Действительно ли красные продукты вызывают аллергию? Врач удивила ответом

Провоцируют ли красные продукты аллергию

Часто родители замечают, что после клубники или томатов у ребенка появляется сыпь. Однако, нет доказательств, что сам цвет вызывает аллергию. Ииммунная система реагирует преимущественно на белки, а не на пигменты или красители в натуральных продуктах.

Природные красные пигменты (например, антоцианы в ягодах или ликопен в помидорах) не являются типичными аллергенами.

Поэтому, если ребенок реагирует на несколько красных продуктов, причину следует искать в свойствах самих продуктов, а не в цвете. Исключения - искусственные и натуральные красители.

Синтетические пищевые красители (например, красный Nº40) редко провоцируют настоящие иммунные аллергические реакции. Зато некоторые натуральные красные красители, полученные не из фруктов, могут вызывать аллергию - классический пример кармин (корзиниль) из насекомых. Но это специфическая редкая аллергия на добавку, а не на свежие красные овощи или фрукты.

Почему возникает реакция

Многие свежие фрукты и ягоды содержат кислоты или другие вещества. Клубника, томаты и цитрусовые - кислые продукты, контакт с которыми может вызвать красную сыпь вокруг рта у детей, особенно с чувствительной кожей или атопическим дерматитом.

Клубника особенно богата гистамином, поэтому у чувствительных детей поедание ее в больших количествах может вызвать сыпь по механизму высвобождения гистамина

Конечно, у детей могут быть реальные аллергии на фрукты или овощи, но это связано с белками этих продуктов, а не с их пигментом.

Чаще всего реакции на клубнику обусловлены не аллергией, а местным раздражением: сок ягод может вызвать покраснение кожи, особенно у детей с атопическим дерматитом. Это не иммунная реакция, а следствие кислотности и контакта с кожей.

Свежие помидоры также часто вызывают покраснение на щечках. Причина - кислотность (содержат яблочную, лимонную кислоты), что раздражает кожу. Такой дерматит контактный и безвредный.

Для детей с чувствительной кожей можно перед едой нанести защитный крем вокруг рта и кормить с нагрудником. Важно также лечить фоновую атопию - здоровая кожа менее реагирует на раздражители.

Когда действительно стоит волноваться

Если реакция выходит за пределы местной сыпи: появляется генерализованная крапивница, отеки, тошнота, изменения поведения или затрудненное дыхание - это признаки настоящей аллергии.

В таких случаях важно обратиться к аллергологу независимо от цвета продукта.