"Красные линии" уже пройдены. Путин и его режим на самом деле боятся долгой войны, - Юсов

"Мне кажется, что для него (Путина - ред.) точка невозврата и "красные линии" уже давно прошли. И это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш - ни одной из целей этой войны агрессивной, этот геноцид, не достигнут. И, безусловно, в Кремле это прекрасно понимают", - сказал Юсов.

По его словам, несмотря на то, что кремлевская пропаганда заявляет о том, что Россия может и готова воевать годами, на внутреннюю аудиторию такого посыла нет.

Представитель ГУР отмети, что у России наоборот есть попытка поддержать иллюзию нормальности, насколько это возможно вообще.

"То есть говорят постоянно, что все происходит по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война - где-то там, далеко. Вот это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. И это значит, что на самом деле Путин и его режим" боятся долгой войны. Иначе риторика внутри Российской Федерации была бы совершенно иной", - подчеркнул Юсов.

Может ли Украина воевать в долгую?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать в долгую, но при минимизации жертв.

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - сказал глава государства.