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Красные линии опасно ломать, однако протискивать можно, - Чмут

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Четверг 10 августа 2023 12:21
Красные линии опасно ломать, однако протискивать можно, - Чмут Фото: Тарас Чмут, директор Фонда "Вернись живым" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Раньше трудно было представить удары по территории России и Крыма без "озабоченности" Запада. "Красные линии" страны-террориста не стоит ломать, однако их можно протискивать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"О субъектности круто говорить, когда у тебя есть деньги подкрепить свои слова. У нас этих денег нет, поэтому мы молчим и моргаем. Есть эти красные линии условные, которые там кто-то определяет: Россия, мир, кто-то. И ломать их может быть очень опасно, для всех. А вот протискивать их - это как раз ОК", - отметил Чмут.

По словам директора Фонда "Вернись живым", год назад мир заявил бы о своей обеспокоенности из-за ударов по Крыму или же территории России, однако сегодня это уже воспринимается как норма.

Как пояснил Чмут "красные линии" не надо ломать, однако их можно продвигать "очень нежно и плавно", что у Украины и получается.

Что такое "красные линии" России?

Термин "красные линии" действительно существует и активно используется в международной дипломатии при попытке обозначить границы терпения одной из сторон, в случае нарушения которой "безопасность больше не гарантирована".

Российская Федерация активно использует этот термин с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Достаточно часто, чтобы этот термин потерял свою ценность в ее словах.

Все началось с нытья России о поставках Западом Украине современного вооружения. Страна-террорист неоднократно угрожала признать западные страны участниками конфликта, однако каждый раз ее "красные линии" становились все более "неопределенными" и все больше игнорировались миром.

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