Красное сияние и две галактики: украинские полярники показали уникальные фото из Антарктики

В ночном небе вблизи станции "Академик Вернадский" в Антарктике украинские полярники зафиксировали невероятное красноватое полярное сияние, а также две соседние галактики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) и Universe Space Tech в Facebook.
В НАНЦ рассказали, что обычно полярное сияние люди представляют зеленым.
Однако на самом деле оно может приобретать разные цвета.
Это зависит от того:
Специалисты объяснили, что когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы, они:
"Красные и зеленые оттенки преимущественно связаны с излучением именно кислорода", - сообщили в НАНЦ.
Уточняется, что на высотах более 200 км атомарный кислород часто создает именно красное свечение, тогда как ниже - уже зеленое.
На фотографиях, сделанных с острова Галиндез в Западной Антарктике метеорологом-озонометристом Сергеем Якущенко, можно увидеть не только красное полярное сияние, но и две соседние галактики:
Если присмотреться к фото невооруженным глазом, они похожи на два размытых светлых туманных пятна среди звезд.
"На этих кадрах соединились явления совершенно разных масштабов. Полярное сияние возникает за сотни километров над Землей, а свет Магеллановых Облаков преодолевал космическое пространство сотни тысяч лет, прежде чем попасть в объектив камеры", - подчеркивается в публикации.
Эксперты сообщили, что Большое и Малое Магеллановы Облака - это карликовые галактики, которые являются спутниками нашего Млечного Пути:
"Обе можно наблюдать невооруженным глазом в Южном полушарии при благоприятных условиях", - уточнили в НАНЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" начало шестой антарктический сезон. В рамках миссии запланировано расширение географии исследований и международного сотрудничества.
Кроме того, мы объясняли, как собирают команду для "Академика Вернадского" и что украинские полярники исследуют в Антарктике.
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