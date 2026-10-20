Красное сияние и две галактики: украинские полярники показали уникальные фото из Антарктики

От чего зависит цвет полярного сияния

В НАНЦ рассказали, что обычно полярное сияние люди представляют зеленым.

Однако на самом деле оно может приобретать разные цвета.

Это зависит от того:

какие атомы и молекулы газов в атмосфере Земли излучают свет;

на какой высоте это происходит.

Красноватое полярное сияние возле станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Когда появляется красноватое полярное сияние

Специалисты объяснили, что когда высокоэнергетические заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы, они:

ионизируют атомы и молекулы разных газов;

заставляют их излучать свет разных цветов.

"Красные и зеленые оттенки преимущественно связаны с излучением именно кислорода", - сообщили в НАНЦ.

Уточняется, что на высотах более 200 км атомарный кислород часто создает именно красное свечение, тогда как ниже - уже зеленое.

Красные и зеленые оттенки связаны преимущественно с излучением кислорода (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Какие галактики удалось увидеть полярникам

На фотографиях, сделанных с острова Галиндез в Западной Антарктике метеорологом-озонометристом Сергеем Якущенко, можно увидеть не только красное полярное сияние, но и две соседние галактики:

Большое Магелланово Облако;

Малое Магелланово Облако.

Большое и Малое Магеллановы Облака (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Если присмотреться к фото невооруженным глазом, они похожи на два размытых светлых туманных пятна среди звезд.

"На этих кадрах соединились явления совершенно разных масштабов. Полярное сияние возникает за сотни километров над Землей, а свет Магеллановых Облаков преодолевал космическое пространство сотни тысяч лет, прежде чем попасть в объектив камеры", - подчеркивается в публикации.

Соседние галактики похожи на размытые светлые туманные пятна среди звезд (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Как далеко от Земли расположены эти галактики

Эксперты сообщили, что Большое и Малое Магеллановы Облака - это карликовые галактики, которые являются спутниками нашего Млечного Пути:

Большое Магелланово Облако расположено примерно в 160 тысячах световых лет от Земли;

Малое Магелланово Облако - в 200 тысячах световых лет.

"Обе можно наблюдать невооруженным глазом в Южном полушарии при благоприятных условиях", - уточнили в НАНЦ.