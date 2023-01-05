"Красная линия". Кулеба объяснил почему Ирану лучше не поставлять ракеты России

Иран сейчас, вероятно, ведет переговоры с Россией о поставках партии ракет, однако иранским властям следует от этого отказаться, ведь это пересечет так называемую "красную линию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью арабскому каналу Al Aan TV.

Министр иностранных дел напомнил, что для обстрела украинских территорий Россия использует дроны, которые ей поставляет Иран.

"Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить, потому что тогда весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы вынудить Иран прекратить это делать", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что поставками дронов в Россию Иран принимает участие в террористической кампании РФ, направленной против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу.

"Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с Россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными, и именно поэтому Тегеран должен исходить из этих очень прагматических соображений", - сказал он.