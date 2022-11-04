Красная линия для Китая. Си Цзиньпин выступил против применения Россией ядерного оружия

Президент Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
Во время встречи с Шольцем Цзиньпин отметил, что необходимо не допустить эскалации войны России против Украины в виде ядерной угрозы.
"Комментарии Си Цзиньпина посылают Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы - это красная линия для Китая, дающая Пекину некоторую точку соприкосновения с Брюсселем", - отмечают в издании.
Также лидер Китая говорил с Шольцем о совместной необходимости обеспечения стабильности цепочек снабжения продовольствия и энергии, нарушенных вторжением России в Украину.
Напомним, что во время переговоров Шольц сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что война России против Украины "создает много проблем для миропорядка".
Ранее Китай заявлял, что будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.