В июне чрезвычайная жара "накрыла" почти 5 млрд человек: какие регионы пострадали больше всего

Какие регионы пострадали от жары больше всего

Независимая группа ученых из США проанализировала погодные условия в разных регионах мира на протяжении текущего месяца и определила, что самыми жаркими оказались дни 16-24 июня.

"Более 60 процентов населения мира столкнулись с экстремальной жарой, вероятность которой стала по меньшей мере втрое больше на фоне изменения климата", - подчеркнули исследователи.

Согласно отчету Climate Central, больше всего "яростная жара" в июне повлияла на приблизительно:

619 млн людей в Индии

579 млн - в Китае

231 млн - в Индонезии

206 млн - в Нигерии

176 млн - в Бразилии

171 млн - в Бангладеш

165 млн - в США

152 млн - в Европе

123 млн - в Мексике

121 млн - в Эфиопии

103 млн - в Египте

Среднесуточные температуры по состоянию на 30 июня (инфографика: csi.climatecentral.org)

Последствия жары в разных регионах

Данные ученых свидетельствуют о том, что Индия, пережившая одну из самых горячих и продолжительных волн жары, зафиксировала более 40 000 подозреваемых случаев теплового удара и более 100 смертей, связанных с жарой. Системы водоснабжения и электросети были перегружены (Дели по-прежнему борется с серьезным водным кризисом).

В Саудовской Аравии по меньшей мере 1300 человек скончались от "болезней, связанных с жарой", во время ежегодного паломничества Хадж.

США за последние две недели июня пострадали от нескольких эпизодов жары. Первая волна жары охватила южную часть страны, Мексику и страны Центральной Америки. В Мексике погибли, по меньшей мере, 125 человек.

В Египте невероятно высокие температуры фиксировали в течение последней недели июня. В южной провинции Асуан погибли не менее 40 человек. На фоне жары существенно возросло потребление электроэнергии по всей стране, что заставило правительство ввести ежедневные отключения электроэнергии во избежание перегрузки электрической сети.

Что о чрезвычайной жаре говорят эксперты

По словам главного программного директора Climate Central Эндрю Першинга, "волны жары по всему миру этим летом являются неестественными катаклизмами".

"Более столетия сжигания угля, нефти и природного газа дали нам существенно более опасный мир", - добавил он.

По мнению эксперта, такие волны жары будут становиться все более распространенными - пока не прекратится загрязнение углеродом.

В отчете Climate Central уточняется, что влияние климатических изменений на температуру во всем мире определяет так называемый Индекс изменений климата (Climate Shift Index, CSI).

Наибольшее климатическое влияние на суточные температуры 16-24 июня (инфографика: climatecentral.org)

"В период с 16 по 24 июня 4,97 миллиарда человек пережили сильную жару, достигшую по меньшей мере третьего уровня CSI. Это свидетельствует о том, что изменения климата увеличили вероятность появления таких температур по меньшей мере в три раза", - подчеркнули в отчете организации.

Следует отметить, что в некоторых регионах мира температура воздуха в июне достигала более 50 градусов выше нуля.