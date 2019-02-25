Червакова: внаслідок "війни" силовиків може рухнути держава

Червакова прокоментувала затримання у Сумах

В результате "войны" силовиков может рухнуть государство. Такое мнение высказала народный депутат Ольга Червакова, комментируя ситуацию вокруг задержания полицейскими двух граждан в Сумах за возможный подкуп избирателей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

В частности, Червакова отметила, что полицейским, которые 21 февраля в Сумах по анонимному звонку задержали двух человек, обьявили подозрение.

"Правоохранителям инкриминируют ч.2 ст 365 Уголовного кодекса - превышение власти или служебных полномочий. Приказ о задержании граждан прокуратура называет незаконным. Ожидается, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник", - написала Червакова со ссылкой на данные прокуратуры.

Она напомнила, что 21 февраля двух человек - Виталия Лиховида и Игоря Мальцева задержали в помещении, к которому имеет отношение местный депутат БПП. Аноним сообщил на номер 102, что эти мужчины совершают "подкуп избирателей".

"Информация о подкупе не подтвердилась, полицейские не обнаружили никаких очередей за пакетами гречки, фаршированными "черным налом". Зато, обнаружен пистолет и наличные", - написала нардеп.

По словам Черваковой, информация из "сенсационного видео", которое выложил народный депутат Антон Геращенко, вырвана из контекста и является манипулятивной. Нардеп опубликовала полную версию видеозаписи из нагрудного камеры полицейского.

"Становится понятным, что версия Нацполиции - манипуляция. Вот несколько аргументов. На видео слышно, как задержанный Виталий Лиховид трижды сообщил полицейским, что это не огнестрельное оружие, а "Флобер". Револьвер под патрон Флобера типа Safari, обнаруженный у мужчины, не требует какого-либо разрешения и не относится к категории огнестрельного оружия. Об этом не могли не знать патрульные полицейские", - отметила народный депутат.

Как подчеркивает Червакова, полицейские надевают на мужчину наручники, при том, что он не оказывал никакого сопротивления, а наоборот, предлагал полиции изъять у него пистолет. При этом причиной задержания полицейские назвали именно пистолет. Но по видео четко видно, что решение о задержании было принято минимум на 5 минут раньше, чем было обнаружено оружие, написала нардеп.

"Крупной суммой денег", которую, как говорит Антон Геращенко, "выдали для подкупа", оказались 10 тысяч гривен, которые лежали в сумке рядом с пистолетом. Ни наличные, ни пистолет сотрудники Сумского отделения полиции даже не описывали в протоколе задержания. Ибо ни ношение "Флобера", ни наличие у взрослого человека 10-ти тысяч гривен не является преступлением. Протокол задержания также не составлялся: о том, что Виталия Лиховида и Игоря Мальцева 21 февраля задерживала полиция, вообще не существует ни одного процессуального документа", - подчеркнула Червакова.

По ее словам, это и дало основание уже прокуратуре возбудить уголовное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения полномочий, а впоследствии - обьявить подозрения. В рамках осуществления Службой безопасности Украины также были проведены обыски в кабинетах отделения полиции, куда доставлялись задержанные. Личность, которая анонимно позвонила на 102, допросит Служба безопасности. Она уже установлена, ею оказалась 62-летняя жительница Сум, написала Червакова.

"Главный очевидный вопрос - по собственной ли воле она сообщила, что якобы "сетка" БПП скупает голоса, или ее кто-то попросил осуществить фейкове сообщения о преступлении. Нацполиция, в свою очередь, также возбудила дело по "подкупу избирателей". Следовательно, в рамках производства она будет обязана или кому-то обьявить подозрение, или признать, что события в Сумах были банальной местью Авакова за то, что чуть ранее СБУ обнаружила часть "сетки" Юлии Тимошенко и российских технологов Дубиля", - заявила она.