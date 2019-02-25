Червакова: внаслідок "війни" силовиків може рухнути держава

Фото: Ольга Червакова (УНІАН)

Червакова прокоментувала затримання у Сумах

Внаслідок "війни" силовиків може рухнути держава. Таку думку висловила народний депутат Ольга Червакова, коментуючи ситуацію навколо затримання поліцейськими двох громадян у Сумах за можливий підкуп виборців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Зокрема, Червакова зазначила, що поліцейським, які 21 лютого в Сумах за анонімним дзвінком затримали двох осіб, пред'явлено підозру.

"Правоохоронцям інкримінують ч.2 ст 365 Кримінального кодексу - перевищення влади або службових повноважень. Наказ про затримання громадян прокуратура називає незаконним. Очікується, що судове засідання з обрання запобіжного заходу відбудеться в понеділок", - написала Червакова з посиланням на дані прокуратури.

Вона нагадала, що 21 лютого двох осіб - Віталія Лиховида та Ігоря Мальцева - затримали в приміщенні, до якого має відношення місцевий депутат БПП. Анонім повідомив на номер 102, що ці чоловіки здійснюють "підкуп виборців".

"Інформація про підкуп не підтвердилася, поліцейськими не було виявлено жодних черг за пакетами гречки, фаршированими "чорним налом". Натомість, виявлено пістолет і готівку", - написала нардеп.

За словами Червакової, інформація з "сенсаційного відео", яке виклав народний депутат Антон Геращенко, є висмикнутим з контекста та маніпулятивним, та опублікувала повну версію відеозапису з нагрудної камери поліцейського.

"Стає зрозумілим, що версія Нацполіції - маніпуляція. Ось кілька аргументів. На відео чути, як затриманий Віталій Лиховид тричі повідомив поліцейських, що це не вогнепальна зброя, а "Флобер". Револьвер під патрон Флобера типу Safari, виявлений у чоловіка, не потребує будь-якого дозволу і не відноситься до категорії вогнепальної зброї. Про це не могли не знати патрульні поліцейські", - зазначила народний депутат.

Як підкреслює Червакова, поліцейські вдягають на чоловіка наручники, при тому, що він не чинив жодного спротиву, а навпаки, пропонував поліції вилучити у нього пістолет. При цьому причиною затримання поліцейські назвали саме пістолет. Але по відео чітко видно, що рішення про затримання було прийнято мінімум на 5 хвилин раніше, ніж була виявлена зброя, написала нардеп.

"Крупною сумою грошей", яку, як каже Антон Геращенко, було "видано для підкупу", виявилися 10 тисяч гривень, які лежали в сумці поруч пістолета. Ані готівку, ані пістолет співробітники Сумського відділку поліції навіть не описували в протоколі затримання. Бо ні носіння "Флобера", ні наявність у дорослої людини 10-ти тисяч гривень не є злочином. Протокол затримання також не складався: про те, що Віталія Лиховида та Ігоря Мальцева 21 лютого затримувала поліція, взагалі не існує жодного процесуального документа", - наголосила Червакова.

За її словами, це і дало підставу вже прокуратурі порушити кримінальне провадження стосовно співробітників поліції за фактом перевищення повноважень, а згодом - пред'явити підозри. В рамках провадження Службою безпеки України також було проведено обшуки в кабінетах відділку поліції, куди доставлялись затримані. Особу, яка анонімно подзвонила на 102, допитає Служба безпеки. Її вже встановлено, нею виявилася 62-річна жителька Сум, написала Червакова.

"Головне очевидне питання - чи з власної волі вона повідомила, начебто, "сітка" БПП скуповує голоси, чи її хтось попросив здійснити фейкове повідомлення про злочин. Нацполіція, своєю чергою, також порушила справу - за "підкуп виборців". Отже, в рамках провадження вона буде зобов'язана або комусь пред'явити підозру, або визнати, що події в Сумах були банальною помстою Авакова за те, що трохи раніше СБУ виявила частину "сітки" Юлії Тимошенко і російських технологів Дубіля", - заявила вона.