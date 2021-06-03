Чернишов: реформа децентралізації має бути успішно завершена у найкоротші строки
Реформа децентралізації, що є важливим пріоритетом для держави, має бути успішно завершена у найкоротші строки.
Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад у Хмельницькому.
Захід відбувся під головуванням президента Володимира Зеленського та за участі голови Офісу президента Андрія Єрмака, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та представників місцевих і регіональних влад.
"Впевнений, що для всіх присутніх є беззаперечним той факт, що реформа децентралізації є важливим пріоритетом для нашої держави. Це складний, політичний, організаційний процес, який потребує об’єднання зусиль. Хочу подякувати Президенту Володимиру Зеленському, уряду та парламенту за рішучі кроки у просуванні цієї реформи. При такій величезній - як внутрішній, так і зовнішній підтримці - нам важливо найближчим часом довести її до успішного завершення. Проте, аби реалізувати це, нам необхідна й ваша підтримка. Ми розраховуємо, що асоціації органів місцевого самоврядування будуть активними учасниками просування цих змін. А утворений Конгрес місцевих та регіональних влад стане центральним майданчиком для узгодження позицій всіх сторін", - заявив міністр Олексій Чернишов.
Очільник Мінрегіону відзначив, що найважливіше у контексті реформи децентралізації - це майбутні зміни до Конституції та нова редакція закону "Про місцеве самоврядування в Україні".
Окремо Олексій Чернишов зупинився на темі нової державної регіональної політики, зокрема, підкреслив, що потужний поштовх її розвитку дала програма президента "Велике будівництво".
В рамках програми за 2020 рік було збудовано та реконструйовано сотні шкіл, дитячих садків, ЦНАПів, медичних та спортивних об'єктів у різних куточках нашої країни. Цьогоріч у межах програми заплановано ще 500 об’єктів соціальної інфраструктури.
"Я часто їжджу регіонами... і наочно бачу, як позитивно це впливає на якість життя людей. Влада кожного дня передається у громади. І це - історично-важливий момент для України. Я дякую народним депутатам, які першого червня прийняли за основу зміни до закону "Про засади державної регіональної політики", - додав керівник Міністерства розвитку громад та територій.
Міністр Олексій Чернишов також зазначив, що якнайшвидшого розгляду потребує Урядовий законопроект щодо змін до Бюджетного кодексу, в якому пропонується збільшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку, запровадження відкритої конкуренції між проєктами та спрямування коштів ДФРР виключно на реалізацію державної та регіональних стратегій розвитку.
Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов заявляв, що закон про основи державної регіональної політики створює трирівневу систему стратегічного планування
Також РБК-Україна писало, що міністр Олексій Чернишов презентував законопроект щодо комплексної термомодернізації будівель.