Чернишов: мережа з 25-ти індустріальних парків в Україні створить понад 50 тисяч робочих місць

"Мережа з не менш ніж 25-ти індустріальних парків створить понад 50 тис. робочих місць. Це не враховуючи зайнятість людей у суміжних галузях. Йдеться про мультиплікатор в економіці. Адже одне робоче місце в індустріальному парку створює 3-4 робочих місця у суміжних секторах - будівництві, логістиці, консалтингу. Також важливо, щоб в індустріальних парках робили акцент на виготовленні товарів з високою доданою вартістю. У результаті такі майданчики вже в найближчій перспективі здатні будуть розкрити економічний, науковий та інвестиційний потенціал громад і стати своєрідним "щепленням" проти трудової міграції", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до ЗУ №4416-1 "Про індустріальні парки". Документ запроваджує фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули для інвесторів в індустріальні парки (ІП).

Наразі очікуються для розгляду у першому читанні законопроекти №5688 та №5689, які запровадять фіскальні стимули. Йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади.