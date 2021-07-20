Чернишов: уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків за три роки

"Протягом найближчих трьох років Уряд планує побудувати інфраструктуру для мережі з двадцяти п’яти індустріальних парків за державні кошти. Це забезпечить створення сотень тисяч робочих місць в суміжних галузях економіки. Хочу відзначити, що індустріальні парки - це також майданчики для інвестицій українцями з-за кордону. Їх перевагами, зокрема, є низький "бар’єр входу" та зручність для нових інвестицій", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов підкреслив, наразі Мінрегіон разом із Комітетом з економічного розвитку Верховної ради, Мінекономіки та експертним середовищем підготували до другого читання законопроєкт 4416-1 щодо змін до базового закону про індустріальні парки. Задля створення базової інфраструктури та економічних стимулів. Зокрема, документ передбачає підтримку розвитку індустріальних парків через:

будівництво інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків за кошти державного бюджету;

компенсацію відсоткових платежів по кредитах на господарську діяльність та облаштування цих парків.

Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689. Йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади.

Під час пресконференції, яка відбулась після панельної дискусії, очільник Мінрегіону Олексій Чернишов наголосив, на важливості розбудови Центрів креативної економіки. На платформі подібних центрів будуть створювати ІТ-школи та креативні простори для навчання й коворкінгу. Центри допоможуть розвивати унікальні екосистеми підтримки високотехнологічного бізнесу в регіонах.

"Ми маємо зацікавити молодь, створити умови для смарт-підприємництва, навчити заробляти інтелектом", - зазначив Олексій Чернишов.

Наразі запланована реалізація пілотних проєктів зі створення центрів креативної економіки в Кривому Розі та у співпраці з "Укроборонпромом" - у Черкасах.

Зазначимо, перша панельна сесія форуму була присвячена державній візії з повернення трудових мігрантів. У дискусії взяли участь перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Олексій Любченко, радник Президента України з питань економіки Олег Устенко, Надзвичайний і Повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці Інна Огнівець, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова та народний депутат Леся Забуранна.