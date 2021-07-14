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Чернишов: парламент ратифікував фінансову угоду між Україною та ЄІБ

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Київ, Середа 14 липня 2021 18:02
Чернишов: парламент ратифікував фінансову угоду між Україною та ЄІБ Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт про ратифікацію фінансової угоди "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Відповідна угода щодо залучення 340 млн євро була підписана 9 грудня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

"Програма спрямовується на відновлення інфраструктури регіонів на сході держави, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також на ті території, де підвищилось навантаження на інфраструктуру через збільшення населення шляхом внутрішньо переміщених осіб. 340 млн євро будуть направлені на будівництво, модернізацію закладів охорони здоров’я, освіти, культури тощо. Дякую президенту Володимиру Зеленському за направлення цього надважливого законопроєкту до парламенту, а також депутатському корпусу за його підтримку в сесійній залі. І, звісно, нашим європейським партнерам", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Програма є продовженням надзвичайної кредитної програми для відновлення в Україні, яка була підписана у 2014 році щодо залучення 200 млн євро та була першою експериментальною програмою поєднання кредиту для України та безповоротнім наданням коштів для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Наразі схвалено до реалізації в рамках діючої програми 236 проєктів (підконтрольні Уряду України території Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Одеська, Полтавська, Харківська та Херсонська області). На сьогодні вже повністю завершено 64 проекти, зокрема у: Донецькій області - 25; Дніпропетровській - 1; Луганській - 12; Запорізькій - 13; Одеській - 1; Харківській - 12. Реалізація інших 170 ще триває. Всі проекти будуть завершені впродовж 2021-2022 років.

Нагадаємо, раніше міністр Олексій Чернишов зазначив, що Мінрегіон підписав нові угоди з Європейським інвестиційним банком та багатостороннім донорським фондом E5P для подальшої реалізації проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

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Министерство регионального развития и строительства Олексій Чернишов
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