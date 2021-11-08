Чернишов: в електронній системі у сфері будівництва зареєстровано близько 130 тисяч об’єктів

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) зареєстровано вже близько 130 тис. об’єктів будівництва. Також налічується близько 25 тис. авторизованих користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.
"Електронна система у сфері будівництва - важлива частина реформи містобудування. Завдяки масштабній цифровізації мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Як результат - знижуються корупційні ризики. Кількість користувачів ЄДЕССБ наразі становить близько 25 тис. Також у цій системі зареєстровано вже 130 тис. об’єктів будівництва. Водночас завдяки цифровізації будівельних послуг оптимізовано час опрацювання заяв. Наразі інспектори через ЄДЕССБ обробляють 99% звернень протягом 24 годин. Такі показники демонструють успішні результати реформування системи", - підкреслив Міністр Олексій Чернишов.
За останніми даними, ЄДЕССБ налічує:
Як повідомлялося, раніше Чернишов розповідав, що інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об'єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів. Раніше цей процес тривав до трьох місяців.