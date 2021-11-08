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Чернишов: в електронній системі у сфері будівництва зареєстровано близько 130 тисяч об’єктів

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 17:43
Чернишов: в електронній системі у сфері будівництва зареєстровано близько 130 тисяч об’єктів Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) зареєстровано вже близько 130 тис. об’єктів будівництва. Також налічується близько 25 тис. авторизованих користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

"Електронна система у сфері будівництва - важлива частина реформи містобудування. Завдяки масштабній цифровізації мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Як результат - знижуються корупційні ризики. Кількість користувачів ЄДЕССБ наразі становить близько 25 тис. Також у цій системі зареєстровано вже 130 тис. об’єктів будівництва. Водночас завдяки цифровізації будівельних послуг оптимізовано час опрацювання заяв. Наразі інспектори через ЄДЕССБ обробляють 99% звернень протягом 24 годин. Такі показники демонструють успішні результати реформування системи", - підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

За останніми даними, ЄДЕССБ налічує:

  • 590 тис. документів;
  • 130 тис. зареєстрованих об’єктів будівництва;
  • 25 тис. авторизованих користувачів;
  • 40 тис. заяв на отримання будівельних послуг.

Як повідомлялося, раніше Чернишов розповідав, що інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об'єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів. Раніше цей процес тривав до трьох місяців.

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Олексій Чернишов
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