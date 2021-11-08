Чернишов: в електронній системі у сфері будівництва зареєстровано близько 130 тисяч об’єктів

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) зареєстровано вже близько 130 тис. об’єктів будівництва. Також налічується близько 25 тис. авторизованих користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

"Електронна система у сфері будівництва - важлива частина реформи містобудування. Завдяки масштабній цифровізації мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами. Як результат - знижуються корупційні ризики. Кількість користувачів ЄДЕССБ наразі становить близько 25 тис. Також у цій системі зареєстровано вже 130 тис. об’єктів будівництва. Водночас завдяки цифровізації будівельних послуг оптимізовано час опрацювання заяв. Наразі інспектори через ЄДЕССБ обробляють 99% звернень протягом 24 годин. Такі показники демонструють успішні результати реформування системи", - підкреслив Міністр Олексій Чернишов. За останніми даними, ЄДЕССБ налічує: 590 тис. документів;

130 тис. зареєстрованих об’єктів будівництва;

25 тис. авторизованих користувачів;

40 тис. заяв на отримання будівельних послуг.