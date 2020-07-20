"Чорні скриньки" літака МАУ передали у французьке бюро для аналізу

У французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації доставили "чорні скриньки" атакованого літака МАУ, який був збитий в Ірані. Наразі сторони ведуть попередні обговорення.

Про це французьке бюро повідомило у своєму Twitter.

"Група фахівців Бюро з розслідування авіаційних подій Ісламської Республіки Іран (AAIB) прибула в BEA разом з реєстратором польотних даних (FDR) і мовним самописцем (CVR)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2020 року літак МАУ рейсу PS-752 був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Тоді загинуло 176 чоловік, серед них були і громадяни України - члени екіпажу.

Сторони довгий час вирішували, де будуть розшифровувати бортові самописці літака. Сам Іран спочатку говорив, що сам буде їх розшифровувати. Також був варіант, що їх відправлять в Україну. Втім, вирішили, що цим питанням займеться Франція.

Нагадаємо, в іранському Міноборони назвали винного в катастрофі літака МАУ та розповіли про обставини інциденту.

Крім того, в Ірані стверджують, що розслідування за фактом авіакатастрофи літак МАУ знаходиться на фінальному етапі.