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У Чернівцях дружину пацієнта з коронавірусом забрали на обсервацію через протести

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 21:56
У Чернівцях дружину пацієнта з коронавірусом забрали на обсервацію через протести
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для тримання жінки в обсервації ніяких медичних підстав немає

Заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук заявила, що дружину інфікованого коронавірусом українця забрали на обсервацію до лікарні через протести мешканців будинку, де проживає жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Поліщук, що для тримання жінки в обсервації ніяких медичних підстав немає.

"Ми жінку забрали. Вона знервована і стомлена. Погодилася поїхати з нами. Забрали співробітники швидкої допомоги. Наголошую, для цього немає ніяких медичних підстав. Вона не становить загрози. Так само для дезінфекції не було підстав. В під'їзді будинку провели дезінфекцію, бо люди кричали", - заявила вона.

Заступник директора департаменту наголосила, що "для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників - це суто соціальні причини".

Поліщук також зазначила, що не буде розголошувати, куди відвезли жінку заради її безпеки.

Нагадаємо, в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.

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