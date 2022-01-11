У Чернівцях підвищать ціни на проїзд у маршрутках: на скільки

Так, відповідне рішення комітет ухвалив сьогодні з другої спроби. "За" проголосували 8 членів виконкому з п'ятнадцяти, а двоє - утримались.

Крім цього було ухвалено, аби міська влада вивчила питання щодо встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 гривень або безкоштовно, а також про безкоштовне перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

У проєкті рішення йдеться, що перевізник має забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.

Наразі ж ціна за квиток у маршрутках Чернівців становить 7 гривень. Такий тариф був встановлений у травні 2021 року, до цього вартість складала 5 гривень.