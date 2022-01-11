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У Чернівцях підвищать ціни на проїзд у маршрутках: на скільки

Автор: Марія Кучерявець

У Чернівцях підвищать тариф на проїзд у маршрутках з 7 до 9 гривень. Ціна за квиток зросте вже з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради

Так, відповідне рішення комітет ухвалив сьогодні з другої спроби. "За" проголосували 8 членів виконкому з п'ятнадцяти, а двоє - утримались.

Крім цього було ухвалено, аби міська влада вивчила питання щодо встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 гривень або безкоштовно, а також про безкоштовне перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

У проєкті рішення йдеться, що перевізник має забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.

Наразі ж ціна за квиток у маршрутках Чернівців становить 7 гривень. Такий тариф був встановлений у травні 2021 року, до цього вартість складала 5 гривень.

Нагадаємо, у Львові затвердили нові тарифи для проїзду в електротранспорті.

Раніше повідомлялося, що за підвищенням цін на квитки в комунальному транспорті може подорожчати проїзд у київських маршрутках.

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ЧернівціТарифи