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У Чернівцях невідомі пошкодили сирену, яка сповіщає про тривогу

Сирену для оповіщення про повітряну тривогу пошкодили у Чернівцях (facebook.com/vasylzazulyak.cv)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях невідомі пошкодили одну з нових сирен, яку встановили для оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міського голови Чернівців Василя Зазуляка.

"Одну з нових сирен, яку ми нещодавно встановили, пошкодили невідомі. Поки що невідомі. Відповідні органи знайдуть кожного вандала, який свідомо чи не свідомо грає на руку російському окупанту", - повідомив він.

Також він додав, що комунальники виявили пошкоджені дроти живлення після того, як нова сирена на вулиці Горіхівській не спрацювала.

Наразі сирену відремонтували. Також місцевих мешканців закликали повідомляти про усіх підозрілих осіб, "які крутяться біля систем оповіщення чи стратегічних об'єктів міста".

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області окупанти використовують залпові дистанційні системи для мінування територій.

Також ми писали, що у Житомирській області затримали зрадника, який зливав окупантам позиції ЗСУ.

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