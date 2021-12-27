У Чернівцях з лютого може зрости вартість проїзду: на скільки

У Чернівцях з 1 лютого може здорожчати проїзд у міських маршрутках. Відповідну пропозицію вже внесли до міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Молодий буковинець" .

Як йдеться в тексті проекту рішення, з 1 лютого вартість проїзду в чернівецьких маршрутках має зрости до 9 гривень. Сьогодні проїзд в міському транспорті коштує 7 гривень.

Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснював, що сьогоднішня вартість проїзду - це тимчасовий тариф. А тариф по 9 гривень він називав економічно обгрунтованим, та зазначав, що така ціна буде постійною.