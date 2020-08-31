У Чернівцях дистанційне навчання буде до 14 вересня

У Чернівцях до 14 вересня будуть навчатися дистанційно. Поки що місто перебуває в "червоній" зоні у рамках адаптивного карантину.

Про це РБК-Україна повідомили в міськраді.

"До 14 вересня школи будуть працювати на дистанційному навчанні",- повідомили в міськраді.

Після оновлення карантинних зон Чернівці потрапили в "червоний список". Крім міста, в червону зону потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 серпня у Чернівцях відбулася акція протесту проти карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки розповіли про організацію навчального процесу під час пандемії.

Крім цього, в Івано-Франківську школах продовжили канікули до 11 вересня через коронавірус.

Також повідомлялося, що міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді.