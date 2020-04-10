У Чернівецькій області закриють продуктові магазини та АЗС на вихідні

У Чернівецькій області у рамках карантину через коронавірус на вихідні вводиться особливий режим: продуктові магазини та АЗС будуть зачинені. Про це сьогодні у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook розповів глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він уточнив, що, на відміну від минулих вихідних, в області не працюватиме жоден магазин, продуктові в тому числі.

Так, у четвер відбулося засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що з суботи, 11 квітня, з 13:00 до понеділка, 13 квітня, 6:00 знову запроваджується особливий режим.

"На відміну від попередніх вихідних, у наступну суботу з 13:00 не будуть працювати жодні магазини, і продуктові також. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку та національної поліції", - поінформував глава ОДА.

Він зазначив, що такі заходи необхідні, аби у мешканців області "не виникало жодної спокуси кудись виїхати".

Нагадаємо, в Чернівецькій області за останню добу померли ще троє інфікованих. Випадки інфікування зареєстровані в усіх районах області. Підкреслимо, число інфікованих в області зросло до 379 випадків.

Як писало РБК-Україна, в Чернівецькій області за останню добу підтвердили 76 нових випадків захворювання на коронавірус.