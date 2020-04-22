У Чернівецькій області затримали торговця зброєю із зони ООС

Правоохоронці затримали мешканця Чернівецької області, який займався нелегальною торгівлею зброєю і боєприпасами, вивезених із зони операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що чоловік налагодив канал постачання зброї і боєприпасів із зони ООВ, які він зберігав у будинку свого знайомого. Клієнтів для реалізації підшукував в кримінальних колах.

"Правоохоронці затримали громадянина при спробі збуту протипіхотної міни, шість гранат, тротилу, коренеплодів кумулятивних зарядів, фугасних снарядів, протипіхотних зарядів, комплектуючих до кулемета Калашникова і більше 1000 патронів до нього. Крім того, під час обшуку було вилучено речовину, схожу на канабіс", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний момент відкрито справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області викрили діяльність группировки, яка займалася незаконною торгівлею зброєю. Покупцями зброї були переважно представники кримінальних кіл.

Також повідомлялося, що в Києві заблокували діяльність угруповання торговців зброєю. Правоохоронці вилучили більше 10 одиниць зброї.