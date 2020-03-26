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У Чернівецькій області виявили нові випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 20:08
У Чернівецькій області виявили нові випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом заразилися ще 5 осіб

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області зросла сьогодні до 47. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Осачук, передає РБК-Україна.

За словами очільника ОДА, у четвер в області перевірили 20 зразків. У 5 випадках тести на коронавірус дали позитивний результат. Серед нових хворих двоє дітей.

"Серед нових виявлених фактів інфікування ми маємо двох жінок та трьох чоловіків, серед них двоє дітей віком 2 та 11 років. Вік дорослих до 40 років", - заявив Осачук.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про нові підтверджені випадки COVID-19 та ситуацію в області [26.03.2020]

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук про нові підтверджені випадки COVID-19 та ситуацію в області [26.03.2020]

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 26 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 26 березня загальна кількість випадків інфікування коронавірусом у світі перевищила 500 тисяч. Жертвами коронавірусу вже стали понад 3 тис. осіб. При цьому одужали понад 122 тис. пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Києві наблизилася до 50. Сьогодні у столиці підтвердили ще 7 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус виявили у 10-річної дитини.

Крім того, в Івано-Франківській області коронавірус виявили у місцевого священника. Чоловік перебуває у стані середньої тяжкості, але його здоров'я покращується.

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