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У Чернівецькій області випав сніг

Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 23 вересня, у Чернівецькій області випав сніг. Фото першого снігу в гірських районах Буковини публікують у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернівецький промінь".

Повідомляється, що сніг випав на горі Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул в межах Вижницького району Чернівецької області. На вершині гори розташована занедбана радіолокаційна станція радянської ППО - "Памір".

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується різке похолодання, зокрема, по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3.

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